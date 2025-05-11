Kyodo News: Panasonic уволит 10 000 человек по всему миру из-за реструктуризации

Panasonic Holdings Corp. объявила о планах сократить около 10 000 рабочих мест по всему миру. Этот шаг является частью масштабной реструктуризации бизнеса компании и затронет чуть менее 5% от общей численности персонала.
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