Диетолог назвала способы избежать набора веса в праздники

Во время праздников в мае многие выбираются на пикник или устраивают сытное застолье дома. О том, как не перегрузить свой организм избыточным количеством калорийной пищи и алкоголя, «Известиям» 8 мая рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
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