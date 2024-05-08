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Диетолог назвала способы избежать набора веса в праздники

Диетолог назвала способы избежать набора веса в праздники

Во время праздников в мае многие выбираются на пикник или устраивают сытное застолье дома. О том, как не перегрузить свой организм избыточным количеством калорийной пищи и алкоголя, «Известиям» 8 мая рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

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