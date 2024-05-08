Диетолог назвала способы избежать набора веса в праздники

Во время праздников в мае многие выбираются на пикник или устраивают сытное застолье дома. О том, как не перегрузить свой организм избыточным количеством калорийной пищи и алкоголя, «Известиям» 8 мая рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.