ВС РФ нанесли групповой удар в ответ на обстрел ВСУ «Комбината Каменского»

Российские военные нанесли групповой удар по пункту управления Службы безопасности Украины, киевскому конструкторскому бюро «Луч» и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства в ответ на атаку ВСУ на ростовское предприятие «Комбинат Каменский».
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