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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Главы районов поблагодарили «Россети Северо-Запад»

Отдельная благодарность выражена ремонтным бригадам за оперативную работу в новогодние праздники. Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, глава Пудожского района Андрей Ладыгин, глава администрации Коверского сельского поселения Надежда Шерстнева и глава Сосновецкого сельского поселения Майя Голикова поблагодарили «Россети Северо-Запад» за повышение надежности электроснабжения в Республике Карелия В письмах отмечено, что компания выполнила значительный объем по […] The post Главы районов поблагодарили «Россети Северо-Запад» first appeared on ЭХО МЕДИА.

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