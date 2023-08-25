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Жан Кособуцкий о бое с Эфе Аджагбой: «Я рад, что есть оппозиция в лице такого грозного соперника»

Казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий поделился своими ожиданиями от боя с нигерийцем Эфе Аджагбой, который состоится утром 27 августа в Талса (штат Оклахома, США).

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