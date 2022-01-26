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Как создать идеальный профиль на сайте знакомств и не ударить в грязь лицом

Как создать идеальный профиль на сайте знакомств и не ударить в грязь лицом

Сегодня немало людей заводят знакомства в интернете, считая этот способ крайне простым. Однако, по мнению экспертов (даже в этой области есть эксперты), создать профиль – это целое искусство, поэтому необходимо учитывать все возможные нюансы.

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