Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе Белгородской области

В Валуйском городском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом 18 февраля сообщили в МЧС РФ по региону со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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