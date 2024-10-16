В Австралии закрыли пляж из-за загадочных черных шаров

В Сиднее закрыли пляж Куджи после находки сотен черных шаров неизвестного происхождения Tекст: Денис Тельманов Городской пляж Куджи в Сиднее временно закрыт после обнаружения на его берегу сотен черных шаров, природа которых пока не установлена, ведутся работы по безопасному сбору.
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