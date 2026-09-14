ИТ-эксперт Алабин посоветовал не переходить по ссылкам из новых чатов

Эксперт по информационной безопасности Роман Алабин рассказал, что мошенники используют тему цифрового рубля как новый повод для знакомых схем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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