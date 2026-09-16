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В Барнауле девушка лишилась 490 тысяч, когда по роковому совпадению ждала букет от парня

В Барнауле девушка лишилась 490 тысяч, когда по роковому совпадению ждала букет от парня

Незнакомец посоветовал срочно перевести все имеющиеся деньги с целью декларирования В Алтайском крае мошенники под предлогом доставки букетов похитили деньги у жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.

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