Почему на АЗС в Крыму может не оказаться топлива

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк разъяснил ситуацию в связи с поступающими обращениями об отсутствии топлива на отдельных автозаправочных станциях Крыма Он рекомендует перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте Минтопэнерго РК.