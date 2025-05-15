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Золотой осёл Трампа: как США решили колонизировать Украину (но что-то пошло не так)

Золотой осёл Трампа: как США решили колонизировать Украину (но что-то пошло не так)

Великий стратег и любитель позолоты Дональд Трамп, видимо, однажды услышал старинную пословицу: «Гружённый золотом осёл может взять любую крепость» — и решил, что это прямое руководство к действию.

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