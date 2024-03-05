Милонов: Пропахший лягушками и старухами людоед Макрон хочет убить детей Франции

В понедельник во Версальском дворце состоялось совместное заседание Сената и Национального собрания Франции, посвященное внесению поправки в конституцию страны о «гарантированной свободе женщин прерывать беременность по собственному желанию».
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