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Милонов: Пропахший лягушками и старухами людоед Макрон хочет убить детей Франции

Милонов: Пропахший лягушками и старухами людоед Макрон хочет убить детей Франции

В понедельник во Версальском дворце состоялось совместное заседание Сената и Национального собрания Франции, посвященное внесению поправки в конституцию страны о «гарантированной свободе женщин прерывать беременность по собственному желанию».

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