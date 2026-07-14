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Дачников призвали опасаться помидоров

Дачников призвали опасаться помидоров

Дачникам следует опасаться не только борщевика Сосновского. Так, лютик едкий, молочай, бархатцы, ландыш и помидорная ботва могут вызывать раздражение, зуд, ожоги и даже аллергическую реакцию, рассказал «Газете.

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