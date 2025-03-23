Мир, дружба. деньги, или Каждый тянет одеяло на себя Иногда меня просто поражает количество противоречивой информации по вопросам, суть которых очевидна.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мир, дружба. деньги, или Каждый тянет одеяло на себя Иногда меня просто поражает количество противоречивой информации по вопросам, суть которых очевидна.
Свежие комментарии