США достигли невозможного: на рынке СПГ наблюдается перенасыщение при дефиците поставок

В среднесрочной перспективе существует много неопределенностей относительно спроса на СПГ. Аналитики говорят, что напряженный рынок СПГ в первой половине этого десятилетия, вероятно, сменится значительным избытком во второй половине, то есть после 2025 года.
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