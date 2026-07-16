Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Иранские силы ПВО успешно сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом проинформировала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отметив, что аппарат был ликвидирован передовой системой противовоздушной обороны.
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