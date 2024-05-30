СМИ сообщили о переводе Фицо из больницы домой для реабилитации

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, перевели из больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице в Братиславу, где политик будет проходить реабилитацию у себя в резиденции.
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