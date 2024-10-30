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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Данные опроса: около половины россиян ежедневно играют в видеоигры В целом и...

Данные опроса: около половины россиян ежедневно играют в видеоигры В целом и...

Данные опроса: около половины россиян ежедневно играют в видеоигрыВ целом играют порядка 69% всех наших сограждан: такие результаты были получены в совместном исследовании сервиса ЮKassa и аналитического центра “Чек Индекс”.

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