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Марочко: бойцы ВС РФ выбили ВСУ из опорников на сватовско-кременском направлении

Андрей Марочко, военный эксперт, во вторник, 20 августа, сообщил, что за последние несколько суток бойцы российской армии продвинулись на Сватовско-Кременском направлении, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорников на этом участке фронта.

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