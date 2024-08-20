Марочко: бойцы ВС РФ выбили ВСУ из опорников на сватовско-кременском направлении

Андрей Марочко, военный эксперт, во вторник, 20 августа, сообщил, что за последние несколько суток бойцы российской армии продвинулись на Сватовско-Кременском направлении, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорников на этом участке фронта.