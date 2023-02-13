Президент России Владимир Путин помиловал осуждённого из Забайкалья

На сколько лет ему сократили срок, сообщили в краевом управлении ФСИН России.35-летний забайкалец воспользовался правом, которым обладают все заключенные в независимости от тяжести совершённого ими преступления и назначенного судом наказания.
На сколько лет ему сократили срок, сообщили в краевом управлении ФСИН России.35-летний забайкалец воспользовался правом, которым обладают все заключенные в независимости от тяжести совершённого ими преступления и назначенного судом наказания.
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