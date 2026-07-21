На Канарских островах арестовали туристку, не оплатившую счет в отеле

На испанском острове Гран-Канария гражданку Ирландии задержали прямо на паспортном контроле по подозрению в том, что она пыталась покинуть страну, не оплатив проживание в отеле стоимостью около €2500, пишет Metro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии