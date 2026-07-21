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Газета.ру

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На Канарских островах арестовали туристку, не оплатившую счет в отеле

На Канарских островах арестовали туристку, не оплатившую счет в отеле

На испанском острове Гран-Канария гражданку Ирландии задержали прямо на паспортном контроле по подозрению в том, что она пыталась покинуть страну, не оплатив проживание в отеле стоимостью около €2500, пишет Metro.

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