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Рамзан Кадыров сообщил о назначении советником по силовому блоку Чечни своего племянника Хамзата Кадырова

Рамзан Кадыров сообщил о назначении советником по силовому блоку Чечни своего племянника Хамзата Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о назначении советником по силовому блоку Чечни своего племянника Хамзата Кадырова.

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