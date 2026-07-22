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$1,7 трлн в год – объем нелегальных ставок в мире. Больше половины офшорных компаний находятся в Юго-Восточной Азии (ООН)

Мировой объем ставок на нелегальном рынке составляет от 340 млрд до 1,7 трлн долларов в год. Такие данные приводятся в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

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