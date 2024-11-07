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Пригожин объяснил, почему нельзя ограничивать гонорары артистам до 1 млн рублей

Пригожин объяснил, почему нельзя ограничивать гонорары артистам до 1 млн рублей

В Государственную думу был внесен законопроект, из которого следует, что гонорары артистов должны ограничить миллионом рублей, а оставшиеся деньги нужно распределить на здравоохранение и образование, сообщает 360 .

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