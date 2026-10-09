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Наука и Техника

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vivo S2 FE: смартфон с аккумулятором 10 000 мАч, защитой IP69 и камерой Sony

vivo S2 FE: смартфон с аккумулятором 10 000 мАч, защитой IP69 и камерой Sony

Когда я впервые увидел характеристики нового vivo S2 FE, первая мысль была о том, что производитель решил сделать ставку не на гонку мегапикселей или дизайнерские изыски, а на то, чего многим реально не хватает — на выносливость.

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