vivo S2 FE: смартфон с аккумулятором 10 000 мАч, защитой IP69 и камерой Sony

Когда я впервые увидел характеристики нового vivo S2 FE, первая мысль была о том, что производитель решил сделать ставку не на гонку мегапикселей или дизайнерские изыски, а на то, чего многим реально не хватает — на выносливость.
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