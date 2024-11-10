Линейка мобильных процессоров AMD Radeon RX 8000M RDNA4 будет включать 4 модели объемом до 16 ГБ и TGP 175 ВтGolden Pig Upgrade Pack на сайте Bilibili поделился первыми подробностями о моделях, которые ожидаются в мобильном семействе AMD Radeon RX 8000 на базе архитектуры графического процессора RDNA 4.