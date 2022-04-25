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Трудная победа «Зенита». «Сине-бело-голубые» выиграли второй матч серии до трёх побед. Впереди визит в Красноярск

Трудная победа «Зенита». «Сине-бело-голубые» выиграли второй матч серии до трёх побед. Впереди визит в Красноярск

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. 1/4 финала Вторая игра «Зенита» против «Енисея» в четвертьфинальной серии плей-офф заставила поволноваться поклонников «сине-бело-голубых».

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