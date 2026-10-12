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«Аль-Васл» — «Аль-Ахли». Лига чемпионов АФК. Прямая трансляция матча

«Аль-Васл» — «Аль-Ахли». Лига чемпионов АФК. Прямая трансляция матча

В понедельник, 12 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК, в котором «Аль-Васл» примет «Аль-Ахли» дома.

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