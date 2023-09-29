Банк Ватикана потребовал компенсацию

Банк Ватикана выступил Истцом в финансовом судебном процессе. Адвокаты Института дел религиозных организаций (IOR), единственного коммерческого банка микрогосударства, желают получить компенсацию за ущерб репутации.
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