Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Зенит» выдвинул «Фламенго» два условия, на которых готов продать Луиса Энрике - инсайд

«Зенит» выдвинул «Фламенго» два условия, на которых готов продать Луиса Энрике - инсайд

Раскрыты детали возможного перехода форварда Луиса Энрике из «Зенита» в бразильский клуб «Фламенго». Петербургский клуб не устраивает предложение из Рио-де-Жанейро по двум позициям, цитирует очередное сообщение в соцсети журналиста Пабло Оливейры «Чемпионат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии