«Зенит» выдвинул «Фламенго» два условия, на которых готов продать Луиса Энрике - инсайд

Раскрыты детали возможного перехода форварда Луиса Энрике из «Зенита» в бразильский клуб «Фламенго». Петербургский клуб не устраивает предложение из Рио-де-Жанейро по двум позициям, цитирует очередное сообщение в соцсети журналиста Пабло Оливейры «Чемпионат».