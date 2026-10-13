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Аргументы и Факты

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Диспетчер службы 911 в США сочла пранком звонок о выжившей при казни Пайк

Диспетчер службы 911 в США сочла пранком звонок о выжившей при казни Пайк

В США экстренная медицинская помощь 50-летней Кристе Пайк, пережившей неудачную попытку смертной казни, была оказана с задержкой из-за того, что диспетчер службы 911 приняла звонок за розыгрыш.

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