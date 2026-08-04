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Аргументы недели

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На Ладожском озере катер обезглавил водолаза, тело до сих пор не найдено

На Ладожском озере катер обезглавил водолаза, тело до сих пор не найдено

Вблизи крепости Орешек на Ладожском озере катер на полном ходу переехал 57-летнего дайвера, который охотился на подводных жителей вместе с товарищем.

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