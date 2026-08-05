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Газета.ру

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Экс-футболист Деменко: Талалаев нашел ключики к "Балтике"

Экс-футболист Деменко: Талалаев нашел ключики к "Балтике"

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар", а также сборную России, в комментарии для "Газеты.

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