JT: США хотят поставить в Японии запрещенные по договору с РФ ракеты Typhon

Наземные ракетные комплексы средней дальности Typhon, ранее запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД), планируют установить в Японии Соединенные Штаты Америки, сообщила 7 сентября газета The Japan Times.
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