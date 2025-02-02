Эксперт рассказал о том, почему в России дорожают запчасти и дал прогнозы на будущее

В первой половине 2024 года средняя стоимость сервисного обслуживания автомобиля стала на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о заметном росте расходов автовладельцев на поддержание своих машин в исправном состоянии.
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