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Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Зубная боль не зря считается одной из самых неприятных и раздражающих. Человек просто теряет возможность нормально соображать, если у него болит зуб и нет никакой возможности решить проблему прямо сейчас.

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Комментарии
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А
Алексей
Если у Вас острый пульпит,ничего уже не поможет.Бегом к стоматологу!
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