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ЧВК «Вагнер» штурмуют «бахмутскую азовсталь»: Карта боевых действий Украины 13 марта. Спецоперация на Украине 383 день

ЧВК «Вагнер» штурмуют «бахмутскую азовсталь»: Карта боевых действий Украины 13 марта. Спецоперация на Украине 383 день

Карта боевых действий на Украине 13 марта 2023 г.: СВО РФ на Украине, день 383-й. Обзор событий: «ЧВК «Вагнер» штурмуют подземную часть «бахмутской азовстали».

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