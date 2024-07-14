Из-за срабатывания клапана в цистерне с аммиаком под Ярославлем ввели режим ЧС

Предохранительный клапан сработал в одной из цистерн грузового поезда с аммиаком, из-за чего власти ввели локальный режим чрезвычайно ситуации (ЧС), сообщил 15 июля глава Ярославской области Михаил Евраев .
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