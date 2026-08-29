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Пункт-А

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Главный бомбардир России из «Астраханочки» вместо Венгрии выбрала играть в Подмосковье

Главный бомбардир России из «Астраханочки» вместо Венгрии выбрала играть в Подмосковье

А жить может переехать и в столицу. Левая полусредняя Яна Сотникова, которая в составе «Астраханочки» дважды становилась лучшим бомбардиром российской Суперлиги, стала игроком звенигородской «Звезды».

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