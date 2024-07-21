В трех районах Омска на день отключат холодную воду. Публикуем адреса домов, жителям которых придется запастись водой.
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В трех районах Омска на день отключат холодную воду. Публикуем адреса домов, жителям которых придется запастись водой.