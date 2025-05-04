Путин сравнил подвиг участника СВО из Крыма Владислава Дорохина с подвигами советских воинов. Боец сымитировал сдачу в плен, чтобы прикрыть своих товарищей, и ценой своей жизни уничтожил украинских боевиков.
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