Как у трубочиста. Подолог пояснила, как отмыть руки после работ на даче

Работа на огороде всегда связана с загрязнением рук. И хотя врачи и подологи рекомендуют приступать к работам на грядке только в перчатках, а лучше в двух — плотных и резиновых поверх — все равно руки мараются.
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