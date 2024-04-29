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Как у трубочиста. Подолог пояснила, как отмыть руки после работ на даче

Как у трубочиста. Подолог пояснила, как отмыть руки после работ на даче

Работа на огороде всегда связана с загрязнением рук. И хотя врачи и подологи рекомендуют приступать к работам на грядке только в перчатках, а лучше в двух — плотных и резиновых поверх — все равно руки мараются.

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