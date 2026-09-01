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Япония и США активизируют сотрудничество в сфере космических перевозок

Япония и США активизируют сотрудничество в сфере космических перевозок

Япония и США договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере космических перевозок путем стандартизации части процедур проверки при запуске японских ракет с космодромов США и наоборот, сообщает 2 сентября японское деловое агентство Kyodo News.

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