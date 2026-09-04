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Царьград

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Бумажки — роботу, алкашей — людям: участковых вооружат ИИ-помощником

Бумажки — роботу, алкашей — людям: участковых вооружат ИИ-помощником

В России представили цифрового помощника для участковых: он оформляет протоколы, расшифровывает диктовки и готовит 15 видов документов.

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