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Снежная гонка: в Ленобласти прошёл первый этап чемпионата России по ралли-рейдам

На автодроме «Игора Драйв» завершилась баха «РОССИЯ — Северный Лес 2024». В Ленинградской области завершилась баха «РОССИЯ — Северный Лес 2024», проходившая в статусе первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

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