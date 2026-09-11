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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича о Руисе: «Он как Бускетс – его не видно, но он управляет игрой. Его понимание футбола – просто безумие. Фабиана сильно недооценивают»

Вингер « ПСЖ » Хвича Кварацхелия высоко оценил футбольный интеллект хавбека команды Фабиана Руиса .

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