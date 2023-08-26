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"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США

"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США

"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США Сюрпризы мировых финансов - как же без них? Один из таких «потрясающих» (кхм-кхм…общественность и умы) моментов случился в маленькой стране под названием Казахстан.

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Комментарии
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Валерий Прокофьев
И что ты хотел сказать, пиСатель? Ни хрена не знаешь, а туда же, Пинкертон хренов! Деньги любят тишину.  Всё тайное творится в тиши за глухой портьерой. А туда любопытных, - не любознательных, - как твоя персона, - и близко не пущают. Удовлетворись своими розовыми фантазиями, придурок!
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19 час.
tsan tsan
Неплохо вы автора приложили.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Каким образом  российские еврооблигации оказались у казахов? Автор не разъяснил. Сколько  их всего в рублях?
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2 час.

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