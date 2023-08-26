"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США

Валерий Прокофьев

И что ты хотел сказать, пиСатель? Ни хрена не знаешь, а туда же, Пинкертон хренов! Деньги любят тишину. Всё тайное творится в тиши за глухой портьерой. А туда любопытных, - не любознательных, - как твоя персона, - и близко не пущают. Удовлетворись своими розовыми фантазиями, придурок!