"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США
"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США
Сюрпризы мировых финансов - как же без них? Один из таких «потрясающих» (кхм-кхм…общественность и умы) моментов случился в маленькой стране под названием Казахстан.
Комментарии
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И что ты хотел сказать, пиСатель? Ни хрена не знаешь, а туда же, Пинкертон хренов! Деньги любят тишину. Всё тайное творится в тиши за глухой портьерой. А туда любопытных, - не любознательных, - как твоя персона, - и близко не пущают. Удовлетворись своими розовыми фантазиями, придурок!
Неплохо вы автора приложили.
Каким образом российские еврооблигации оказались у казахов? Автор не разъяснил. Сколько их всего в рублях?
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