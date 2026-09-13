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Царьград

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Курганская область учла 118 месторождений сапропеля и минвод

Курганская область учла 118 месторождений сапропеля и минвод

В Курганской области зарегистрировано 118 озёрных месторождений сапропеля и 16 участков водозаборов минеральных подземных вод.

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