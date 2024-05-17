Боросан: «С 1 января 2025 года крупные предприятия будут закупать газ только на свободном рынке»

С 1 января 2025 года все крупные предприятия Молдовы будут приобретать природный газ только на свободном рынке по договорным ценам, а с 1 января 2027 года те же положения будут распространяться на средние предприятия.
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